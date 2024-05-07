مسابقة الأئمة 2023.. أسماء المرشحين من ذوي الهمم للكشف الطبي تمهيدا للتعاقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء المرشحين للكشف الطبي للتعاقد على وظيفة إمام وخطيب في مسابقة ٢٠٢٣م.

وبحسب بيان، الثلاثاء، طالبت وزارة الأوقاف، المرشحين بالتوجه للإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الأحد الموافق 12 / 5/ 2024م ومعهم نموذج رقم 111 تأمين صحي وعدد ( 2 ) صورة شخصية وأصل بطاقة الرقم القومي لاتخاذ إجراءات الكشف الطبي عليهم، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الخاصة بهم، وهم:

1. إبراهيم عبد اللطيف عبد الرازق أبو زيد - المنوفية

2. أحمد إبراهيم عبد الحكيم جاب الله - الغربية

3. أحمد عبد النبي إبراهيم عبد الواحد هاشم - كفر الشيخ

4. أحمد علي محمد حسن صرصار - البحيرة

5. أحمد محمود أمين إبراهيم راضي - البحيرة

6. أحمد محمود محمد المستعين عبد العزيز - الأقصر

7. أسامة علي بخيت نصار - سوهاج

8. إسلام عبد الرحيم عبد الحميد محمد - سوهاج

9. السيد عبد اللاه السيد حسانين - سوهاج

10. أحمد السيد إسماعيل أبو عوض - دمياط

11. أحمد محمد أحمد علي - القاهرة

12. أسعد محمود محمد إبراهيم سعد - الدقهلية

13. سعد محمد علي عبد الغفار - بني سويف

14. سمير سمير حافظ داود إبراهيم - الدقهلية

15. طه سيد عبد الصمد محمد شاهين - الجيزة

16. عبد الرحيم محمد علي إبراهيم حامد - أسوان

17. عبد المجيد محمد عبد المجيد محمد رمان - دمياط

18. فتحي محمد عبد الحميد رزق - القاهرة

19. محمد أبو المجد فؤاد محمد - القاهرة

20. محمد علي عبد التواب محمود سعودي - الجيزة

21. محمد عوني درويش محمد الكنفاني - الغربية

22. محمد مصطفى حافظ السيد فاضل - الشرقية

23. محمد ناجح خلف ضيمر - القاهرة

24. محمد ياسر محمد مرسي - بني سويف

25. محمود أحمد عبد الوهاب الدقن - الشرقية

26. محمود طلبة مصطفى طلبة الرفاعي - كفر الشيخ

27. محمود عبد الظاهر فؤاد محمد - الوادي الجديد

28. مختار عزمي مختار السيد علي - القليوبية

29. مصطفى إبراهيم حمدان محمود - البحر الأحمر

30. مصطفى محمود عبد الستار محمود - القاهرة

31. معاذ مرسي مرسي عيد الجرانة - الغربية

32. نادي سعد جابر محمد - بني سويف