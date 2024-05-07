رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية يدين الهجمات الوحشية على رفح الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أدان رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية عبد الهادي القصبي بشدة الاقتحام العنيف الذي نفذته القوات الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.

وأعرب في بيان له، الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء استمرار ارتكاب المذابح والجرائم في المناطق الفلسطينية حيث تعتبر هذه الأعمال العنيفة انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وتهديدًا للسلم والأمن في المنطقة.

وأكد حق جميع الشعوب في الحياة بأمان وكرامة، وشدد على أن استخدام القوة المفرطة والقتل غير المبرر للمدنيين يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ودعا إلى وقف فوري لهذه الأعمال العدوانية واتخاذ إجراءات فعالة لمحاسبة المسؤولين عنها.

وعبر القصبى عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني قائلا: "نقف إلى جانبه في مواجهة هذه الانتهاكات والظلم الذي يتعرض له، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية إلى توحيد جهودها للتصدي لهذه الجرائم ووضع حد للعنف والاحتلال.

وحث القصبي على ضرورة إحلال السلام العادل والدائم في المنطقة، وأكد أن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام العادل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مطالبا بأن يتعاون المجتمع الدولي لدعم هذه العملية وتوفير الظروف الملائمة لحل النزاع القائم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمان.