شاهد.. هدف رونالدو في شباك الاتفاق بالدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع البرتغالي كريستيانو رونالدو تسجيل هدف التقدم لفريقه النصر أمام نظيره الاتفاق، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2024/2025.



جاء هدف رونالدو في الدقيقة 33من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء نجح في تسديدها في شباك حارس الاتفاق.

شاهد هدف رونالدو في شباك الاتفاق السعودي

وتولي المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي القيادة الفنية للنصر السعودي، بعدما قامت إدارة العالمي بإقالة البرتغالي لويس كاسترو بسبب سوء النتائج.

ويرغب النصر في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتفاق من أجل مواصلة زحفه نحو متصدر المسابقة السعودية.

ودخل الاتفاق مواجهة النصر وهو في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، بينما يحتل النصر المركز الخامس برصيد 5 نقاط، ويسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقعهما في جدول الترتيب