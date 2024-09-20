غيابات الهلال عن مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - يفقد الهلال عدد من لاعبيه في المواجهة المقبلة المقررة أمام نادي الاتحاد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتي من المقرر أن تقام مساء غداً الجمعة.

وتشهد مباراة الهلال والاتحاد، غياب عدد من اللاعبين، على رأسهم نيمار جونيور، بالإضافة إلى متعب الحربي، وذلك بسبب عدم الجاهزية الكاملة، للمشاركة في المباريات بشكل كامل، بسبب عدم تعافيهم من الإصابة التي لحقت بهم مع المنتخبات الوطنية.

وفاز نادي الهلال، في مباراته الأخيرة في مسابقة دوري روشن للمحترفين، على حساب نادي الرياض بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الرياض.

نجح نادي الهلال، في تحقيق الانتصار في الثلاث جولات الأولي من مسابقة دوري روشن للمحترفين، بالفوز على حساب نادي الأخدود في الجولة الأولي، وضمك في الجولة الثانية، والرياض في الجولة الثالثة.