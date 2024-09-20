المنتخب السعودي تحت20 يرفع استعداده قبل انطلاق التصفيات الآسيوية

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل المنتخب الوطني تحت 20 عامًا تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، والمقام استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2025.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء أمس الخميس تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.

ويواصل أخضر 20 عامًا غدًا الجمعة تدريباته، تحضيرًا لأولى مبارياته ضمن التصفيات الآسيوية والتي تجمعه بمنتخب فلسطين مساء بعد غدٍ السبت.

وتضمّ قائمة أخضر 20 عامًا للتصفيات (23) لاعبًا، على النحو التالي: حامد الشنقيطي، محمود البريه، محمد الحكيم، سلطان العيسى، محمد برناوي، سعود هارون، صالح برناوي، عواد أمان، منتظر الشقاق، بسام هزازي، سعود التمبكتي، حسن المسلم، علي الحسين، رامز العطار، فرحة الشمراني، زياد الغامدي، راكان الغامدي، عمار اليهيبي، سعد حقوي، علي المهداوي، ثامر الخيبري، نواف البشري، طلال حاجي.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 20 عامًا يستضيف في أبها المجموعة "الرابعة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2025 في الصين، والتي تضمّ إلى جواره منتخبات أستراليا، فلسطين، أفغانستان، ماكاو.