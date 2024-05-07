حشيش وهيروين.. سقوط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كمية من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة عدة عناصر إجرامية بكفرالشيخ، تقدر قيمتها المالية بـ 550 ألف جنيه تقريباً.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن كفرالشيخ، أفادت بقيام (عدة عناصر إجرامية) بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة (سيدى سالم) بمديرية أمن كفرالشيخ مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، على النحو التالي: 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم (5.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض، وعاطل "له معلومات جنائية"، وبحوزته كيلو جرام لمخدر الهيروين، وعاطل "له معلومات جنائية"، وبحوزته 500 جرام لمخدر الهيروين، وعاطل "له معلومات جنائية"، وبحوزته 250 جرام لمخدر الهيروين، و

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (550 ألف جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.

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