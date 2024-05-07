"بسبب خلاف من 4 سنين".. شاب يمزق جسد طالب خلال مشاجرة في 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شاب، تعدى على طالب بسلاح أبيض "شفرة موس"، ومزق جسده.

بينت التحريات الأولية أن الواقعة حدثت بسبب خلاف سابق مر عليه 4 سنوات.

وووردت إشارة من المستشفى العام، لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، مفادها استقبال شاب يدعى "ك م."، 26 سنة، مصاب بجروح قطعية في الظهر.

وبالانتقال والفحص تبين وجود خلافات بين المجني عليه والمتهم منذ 4 سنوات، إلا أن الجاني بيت النية وقرر الانتقام منه وغافله أثناء سيره بالشارع وقام بتمزيق جسده بشفرة موس.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.