التشغيل خلال أيام.. النقل تنشر صور 5 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت وزارة النقل، بدء التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث «3C»، والذي يبلغ طوله 7.1 كيلو متر والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، صباح الأربعاء المقبل.

وبحسب بيان "النقل"، يشمل تشغيل محطات الخط الثالث للمترو على 5 محطـات منهم 3 محطات نفقية هي "التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول"، ومحطة سطحية وهى بولاق الدكرور ومحطة علوية وهي جامعة القاهرة وذلك بعد أن تم الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذا الجزء، والتي اشتملت على إختبار جميع الأنظمة به مثل "الإنارة – التكييف – التهوية - مكافحة الحريق"؛ للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها و تسيير القطارات لعمل الإختبارات الديناميكية لها؛ للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع.

وأضافت "النقل"، أنه بالتشغيل التجريبي بالركاب لهذا الجزء الأخير من الخط الثالث يكون تم تشغيل الخط الثالث بالكامل للجمهور، وذلك من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة مرورًا بالكيت كات ثم يتفرع شمالاً حتى محور روض الفرج وجنوبًا حتى جامعة القاهرة، ويمتد هذا الخط بطول 41.2 كم.

وأوضحت وزارة النقل، أن الخط الثالث يشتمل على عدد 34 محطة و تم تنفيذه على أربعة مراحل ويعتبر أول شريان عرضي؛ للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى وهو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككي بالجر الكهربائي "شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف"، حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية ، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل ومع الخط السادس الجارى دراسته في محطة العباسية.

وأشارت "الوزارة"، إلى أن الخط الثالث يشتمل على 3 ورش للعمرة لصيانة الوحدات المتحركة العاملة على الخط "العباسية على مساحة 10 فدان وإمبابة على مساحة حوالى 24 فدان والتى تتم فيهما العمرات الخفيفة للقطارات - السلام والتى تعتبر من أكبر الورش في الشرق الأوسط وإفريقيا وتم تنفيذها على مساحة 65 فدانا ومخصصة لأعمال العمرات الخفيفة والجسيمة للقطارات".

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