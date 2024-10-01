بعد الزلزال الرابع.. عباس شراقي: سد النهضة مهدد بالانهيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن زلزالًا رابع بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضرب إثيوبيا على عمق 10 كم، ويبعد 600 كم شرق سد النهضة، 150 كم من أديس أبابا.

وأوضح "شراقي"، أنه حدث زلزالًا منذ 3 أيام بقوة 4.9 درجة يوم 27 سبتمبر الجارى، وبعده بحوالى 8 ساعات (3:20 م بتوقيت القاهرة) وقع زلزال تابع بقوة 4.5 درجة على عمق 10 كم أيضا فى نفس منطقة الزلزال الرئيسى، وآخر بقوة 4.6 درجة على عمق 10 كم أيضا الساعة 2:45 ص بتوقيت القاهرة 28 سبتمبر 2024.

واضاف "شراقي"، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن النشاط الزلزالي أو خطر تعرض سد النهضة للانهيار ليس بديلًا عن ضرورة السعى للتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، من المتوقع زيادة النشاط الزلزالى فى إثيوبيا خاصة فى منطقة سد النهضة بعد ان اكتمل الملء بحوالى 60 مليار م3.

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