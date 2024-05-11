رئيس حزب الوفد يعلن إلغاء جميع قرارات تعيين مساعدي رئيس الحزب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أصدر حزب الوفد، بيانًا قبل قليل، تضمن إعلان قرار الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب، بإلغاء جميع القرارات المتعلقة بتعيين مساعدي رئيس الحزب.

وبحسب نص القرار، فإنه وفقًا للائحة التنفيذية للحزب ينفذ هذا القرار من تاريخه ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد قد عقدت اجتماعًا برئاسة الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد، الفترة الماضية لمناقشة عدد من القضايا الداخلية وإجراء انتخابات ممثلي الهيئة العليا في مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية حيث صوتت الهيئة العليا بالإجماع على قرار الدكتور عبد السند يمامة بإلغاء قرار تجميد عضو الهيئة العليا أحمد أنيس وعودته إلى عضوية الهيئة العليا.

وتم اختيار أعضاء الهيئة العليا وهم: كاظم فاضل، ومحمد فؤاد، وحمادة بكر، لعضوية مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية.

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