أمير قطر يستقبل ولي عهد أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، في الديوان الأميري في العاصمة القطرية الدوحة، سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى قطر.

ورحّب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق وتبادلا الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الثنائية، ومتانة الروابط الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما جرى، خلال اللقاء، بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الاستراتيجية ذات الاهتمام المتبادل.

وفي بداية اللقاء، نقل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى صاحب السمو أمير قطر، تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لسموّه بموفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والرقي والازدهار.

من جانبه، حمّل أمير دولة قطر الشقيقة سمو ولي عهد أبوظبي نقل تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والرفعة والتطور في ظلّ قيادة سموه الحكيمة.

وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة قطر، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات الحيوية، مُعرباً سموّه عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق خلال هذه الزيارة، متمنياً سموّه لدولة قطر الشقيقة وشعبها دوام التقدم والنماء.

حضر اللقا، كل من معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، سفير الدولة لدى قطر، وعددٌ من كبار المسؤولين.