ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى دولة قطر

ابوظبي - سيف اليزيد - اختتم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارة رسمية إلى دولة قطر الشقيقة؛ حيث كان في وداع سموّه لدى مغادرته مطار الدوحة الدولي، سموّ الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر.

وأعرب سموّه عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، خلال هذه الزيارة، التي تعكس عمق العلاقات التاريخية وأواصر الأخوة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وشعبيهما الشقيقين.

والتقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال هذه الزيارة، صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر؛ ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، لبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.