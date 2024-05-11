رئيس الوزراء: مصر كانت تستورد موبايلات بأكثر من 1.5 مليار دولار سنويًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر كانت تستورد موبايلات بأكثر من مليار ونصف دولار سنويًا.

وقال مدبولي، خلال تصريحات صحفية اليوم السبت، في ختام جولته التفقدية لعدد من المشروعات السكنية والصناعية بالعاشر من رمضان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتعميق الصناعة المحلية وإزالة العقبات التي تواجهها.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تسعى لجذب شركات عالمية مثل شاومي وسامسونج وآبل للاستثمار والتصنيع في مصر.

اقرأ أيضا:

تعرف على أسعار الأضاحي 2024 بمنافذ وزارة الزراعة وعناوين الحجز بالمحافظات

هاشم ونعينع يحييان ذكرى وفاة عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق بالشرقية

التشغيل خلال أيام.. النقل تنشر صور 5 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو