نيران كادت تلتهم أسرة كاملة.. اختناق سيدة وأطفالها الـ3 في حريق شقة بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أصيبت سيدة وأطفالها الثلاثة بحالة اختناق بالدخان في حريق شقة بمنطقة أكتوبر، مساء السبت.

جحيم النيران حول الشقة إلى كوم رماد، بجانب سحابة دخان أطبقت على الأجواء، هرع الجيران لإنقاذ قاطني الشقة فنقلوا سيدة وأطفالها الـ3 مغشيًا عليهم إلى المستشفى.

وتعكف 5 سيارات إطفاء تحت إشراف مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، على محاصرة مصدر النيران في الوحدة السكنية بنطاق دائرة قسم شرطة أكتوبر ثانٍ.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن النيران نشبت في إحدى الوصلات الكهربائية بغرفة داخل الشقة بسبب ماس كهربائي، وأن الحريق أسفر عن إصابة سيدة عمرها 40 سنة، وطفلتيها (7 سنوات، 5 سنوات) وطفلها (3 سنوات)، باختناق وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتستمع الأجهزة الأمنية، إلى أقوال الشهود وإجراء التحريات، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.