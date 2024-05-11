سعرها أكثر من 12 مليون.. ما قصة المزاد على لوحة سيارة باسم "مهم - 2"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

ينتهي غدًا الأحد مزاد أعلنته بوابة مرور مصر عبر موقع "لوحتك" على لوحة معدنية مميزة تحمل رقم " م ه م - 2".

زايد على اللوحة المعدنية المميزة حتى الآن 7 أشخاص، ووصل سعر اللوحة لأكثر من 12 مليون جنيه.

ويمكن لأي شخص المزايدة على اللوحة حتى الثانية والثلث من غدًا الأحد.

فكيف يمكنك من المزايدة أو شراء لوحة مميزة لسيارتك؟

1 - تسجيل الدخول على موقع لوحتك التابع لوزارة الداخلية عبر الرابط

https://lo7tak.com.eg/Lo7tak/f/UserPages/makeYourSign.xhtml

2- اختر اللوحة التي تريد المزايدة عليها واضغط "زايد الآن"

3- قم بالمزايدة لأعلى سعر للحصول على اللوحة

4- فز بالمزايدة واختر المحافظة ووحدة الترخيص لإرسال اللوحة لإتمام الترخيص

5- يتم دفع تأمين 10 آلاف جنيه لدخول المزاد

7 - يتم الدفع في أحد فروع البنك الأهلي المصري، أو من خلال بطاقات الائتمان.

حصل الراسي عليه المزاد على شهادة تفيد ملكيته لحق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية ويتم النص فيها على الحقوق المكتسبة له من نقل الحروف والأرقام على أي مركبة ملكه من خلال وحدة تراخيص المرور كما تنص على حق التوريث.

يذكر أن المبالغ المحصلة من اللوحات المعدنية المميزة تؤول عقب التسوية لصالح صندوق تحيا مصر.

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