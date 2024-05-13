مستحملش فراق امه ومراته .. التصريح بدفن بائع شنق نفسه بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - صرحت نيابة الجيزة المختصة؛ بدفن جثة "بائع" تخلص من حياته شنقًا داخل مسكنه عقب مروره بحالة نفسية وذلك بعد ترك زوجته للمنزل، حيث طالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



وورد بلاغا لقسم شرطة الجيزة من الأهالي مفاده عثورهم على جثة أحد الأشخاص مشنوقًا داخل منزله بنطاق دائرة القسم.

قوة أمنية ترأسها المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة انتقلت إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة بائع مشنوق ومعلق بسقف المروحة داخل شقته السكنية.



بسؤال أسرة المتوفى أكدوا أن البائع أقدام على إنهاء حياته لمروره بحالة نفسية عقب وفاة والدته وبعد ترك زوجته للمنزل، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاته ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.