روجينا تستعيد ذكريات معهد فنون مسرحية مع السقا وسميرة محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استعادت الفنانة روجينا ذكريات دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

نشرت روجينا صور أرشيفية من السنة الأولى لانضمامها للمعهد وعلقت: "سنة أولى في معهد فنون مسرحية، أول رحلة في المعهد بعد شهر من الدراسة، قيمة الاشتراك 15 جنيه، الدكتورة سميرة محسن المشرفة على الرحلة، الصورة دي تجمع 3 نجوم، نجم في فن الديكور ونجمين من أهم نجوم الوطن العربي، ياترى عرفتوا مين الثلاث نجوم؟؟؟"، وقام العديد من متابعيها بتخمين من بالصور وعلقوا: "روجينا أحمد السقا وهاني رمزي، روجينا وأحمد السقا وهاني رمزي، أحمد حلمي والسقا والتالت تقريبًا مدحت صالح".

كشفت الفنانة روجينا عن كواليس مسلسلها الجديد المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025 وذلك عبر وجودها ضيفة على برنامج "الراديو بيضحك" الذي يبث على "الراديو 9090"، وعن كواليس المسلسل قالت: "موضوع المسلسل الجديد حلم حياتي، قضية حياتي ومش قضيتي بس ده قضية كل امرأة في الوطن العربي، وأعتقد أن لو ربنا وفق وعملت المشروع ده، أنا بناتي بعد عمر هيقولولي شكرًا يا امي أنك عملتي حاجة للستات بالشكل ده، الموضوع هيبقى طلقة هتقلب الدنيا، ومش هقدر أقول أكتر من كده".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة روجينا على شاشة السينما كانت بفيلم "مربع برمودة" عام 2021.

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