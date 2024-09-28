مودرن سبورت يهنئ الزمالك بعد الفوز بكأس السوبر الإفريقي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - وائل توفيق:

هنأ مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس، نادي الزمالك وجهازه الفني واللاعبين وجماهيره بمناسبة تتويجه بلقب كأس السوبر الأفريقي.

فاز الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

سجل وسام أبو علي هدف تقدم الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 44، بينما تعادل ناصر منسي للزمالك في الدقيقة 77 بعد دقائق قليلة من مشاركته بديلًا لسيف الدين الجزيري.

تعد هذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها الزمالك على الأهلي في كأس السوبر الأفريقي، بعد تتويجه في نسخة 1994.