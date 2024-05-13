ضبط شخص يروج مستندات مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن أسوان، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تقليد المحررات الرسمية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان، قيام مالك مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة أول أسوان، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وعُثر بداخل المكتبة المُشار إليها على 4 رخص "تسيير، قيادة، صيد"- 10 شهادات تطعيم "بدون بيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورهم لإحدى الجهات الحكومية"- شهادتي تأهيل، طبية "بدون بيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية"- الأجهزة والخامات المستخدمة في التزوير- فلاشة تحوى بداخلها نماذج لمحررات وأختام "منسوب صدورهم لإحدى الجهات".

وبمواجهته اعترف بتقليد الأختام سالفة الذكر مستخدماً في ذلك الأدوات المضبوطة بقصد التربح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.