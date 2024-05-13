بعد تحذير النائب العام.. 6 أنواع رادارات ترصد المخالفات- اعرف وظيفة كل منها

محمد اسماعيل - القاهرة - بعد تعدد حوادث الطرق بسبب السرعة الزائدة مؤخرًا، وجه النائب العام كافة نيابات الجمهورية بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة إلى المحاكمة العاجلة، ما النظر في تفريد الغرامات بين الحد الأدنى والأقصى بحيث تقرر الغرامة وفق مقدار التجاوز في السرعة المقررة.

تنتشر عدد من الرادارات الحديثة على أبرز الطرق والمحاور بمختلف المحافظات؛ لضبط السرعات المقررة للسيارات ورصد القيادة الجنونية، كذلك التلاهي عن القيادة بالأكل أو الحديث عبر الهاتف وعدم ارتداء حزام الأمان.

"mesta fusion - ميستا فيشن"

ضمن الرادارات الحديثة الفرنسية فائقة الجودة والدقة تعرف باسم (mesta fusion) موضوعة على عدد من الطرق بالقاهرة؛ طريق السويس، ومحور 26 يوليو، ومحور المشير، ومحور التسعين بالتجمع الخامس.

وتتميز تلك الرادارات باكتشاف عدد من المخالفات المرورية في نفس الوقت، وتغطي مدى مئتي متر مع تتبع يصل إلى 8 حارات للعديد من المركبات في نفس الوقت، وتراقب السرعة حسب نوع كل سيارة؛ نقل خفيف، نقل تقيل، ملاكي.

لدي الرادار كاميرات فائقة الدقة 36 ميجا بكسل، يمكنها التقاط صور فردية لكل سيارة، واحتساب المسافة بين السيارات، ويستطيع التعرف على لوحات أرقام السيارات، كما يمكن للرادار فحص السيارات؛ بحثا عن السيارات المطلوبة أمنيا والمبلغ بسرقتها وإبلاغ الشرطة عنها، ويمكن برمجة الكاميرا لتتبع مخالفة كسر الإشارة والمخالفات الأخرى.

"ميستا كومباكت"

اعتمدت الإدارة العامة للمرور على ردار عالي الدقة يسمى "ميستا كومباكت"؛ يمكنه مراقبة ما يصل إلى 126 مركبة في نفس الوقت على مدى طويل، وعادة ما يزيد عن 100 متر وعلى طرق بها ما يصل إلى 5 ممرات، وفق ما نشره موقع شركة IDEMIA الفرنسية المصنعة للردار، والموقع الفرنسي المتخصص بالرادارات.

يوجد بالرادار مستشعر الأشعة تحت الحمراء الذي يساعد في تصنيف ما يصل إلى خمسة أنواع من المركبات؛ سيارة، شاحنة، ذات عجلتين، حافلة وشاحنة.

ويصور الرادار الجديد سائق السيارة في حال عدم التزامه بربط حزام الأمان أو التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومن بعدها توثق المخالفة تلقائيًا على أن تحرر الكترونيا بحق السائق.

يُحدد نوع السيارة التي تم التقاطها وتمييز نوعها، ويتألف من وحدتين مقسمة إلى جزأين، في الجزء العلوي توجد وحدة القياس، بينما في الجزء السفلي توجد وحدة الخدمة.

يتم التقاط الانتهاكات بواسطة وحدة القياس عن طريق نظام من ثلاثة مستشعرات للكاميرا مع عدسات من 8 إلى 35 مم للحصول على صور تضمن وضوح لوحات الأرقام والمشهد ككل، تتم مزامنة مستشعرات الكاميرا المختلفة وتنسيقها وربطها بجهاز كمبيوتر للحصول على لقطات بجودة مثالية.

الرادار "الساهر"

الرادار الفرنسي الذي يطلق عليه الرادار "الساهر" يعمل على بعض طرق القاهرة من بينها طريق المطار الجديد، ومحور المشير، ومحور المليون شجرة، ومحور جوزيف تيتو، إضافة إلى بعض الطرق السريعة بين المحافظات ويمكن للرادار الفرنسي الصنع التقاط 100 مخالفة سيارة في الدقيقة الواحدة، بالإضافة إلى رصد 8 حارات مرورية من على بعد 300 متر.

"الرادار الألماني 1 - 2 - 3"

أما "الرادار الألماني 1" يلتقط جميع المخالفات المرورية على الطريق من عدم ارتداء حزام الأمان إلى تجاوز السرعات المقررة قانونا إلى التحدث فى المحمول إلى عدم الالتزام بالحارة المرورية وتجاوز السرعات فى كل حارة مرورية على الطرق السريعة.

كما يوجد "الرادار الألماني 2"، وهو يرصد مخالفات تجاوز السرعة والتحدث في الهاتف وحزام الأمان.

و"الرادار الألماني 3"، وهو يرصد جميع المخالفات المنتهية وتجاوز السرعة والانشغال أثناء القيادة وحزام الأمان.