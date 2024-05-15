هل تأثر سد النهضة بالزلزال الإثيوبي الأخير؟.. خبير يكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، مدى تأثير الزلزال الذي ضرب الأراضي الإثيوبية مؤخرا، على سد النهضة.

وشهدت إثيوبيا أمس الاثنين زلزالا بقوة 4.9 بمقياس ريختر بالقرب من موقع سد جيبي 3 على نهر أومو وبعمق 10 كيلو مترات.

وأثار وقوع زلزال جديد في إثيوبيا على حوض نهر "أومو" مخاوف من أن تمتد تلك الزلازل لمنطقة "سد النهضة".

وقال شراقي في تصريحات لمصراوي، إن الزلزال الذي ضرب الأراضي الإثيوبية لم يكن له أي تأثير على سد النهضة الإثيوبي، موضحا أنه يبعد 700 كيلو متر عن السد.

وأضاف : "المنطقة الإثيوبية تعد ضمن المناطق كثيرة الزلازل، وحال تعرض سد النهضة للإنهيار سيكون السودان ضحية لذلك، حيث يشهد طوفان مياه غير مسبق على البشرية".

وسبق أن حذرت مصر والسودان من مخاطر جيولوجية قد تؤدي إلى مشكلات في بنية سد النهضة، وطالبت دولتا مصب نهر النيل بضرورة مشاركة إثيوبيا في وضع إجراءات تشغيل وملء السد.