بحضور المخرج الإسباني.. صورة من كواليس آخر بروفة لمبارة الأهلي والترجي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تفقد الإسباني خوان، مخرج مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، استاد القاهرة الدولي؛ بعد تكليفه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بإخراج المباراة.

وتواجد المخرج في الاستوديو لعمل البروفة النهائية استعدادًا لنقل أحداث المباراة النهائية المقررة غدا السبت.

وأنهت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، والتليفزيون المصري، برئاسة نائلة فاروق، الاستعدادات النهائية لنقل وإخراج مباراة الأهلي والترجي، مساء السبت، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر لمصراوي، أن المخرج الإسباني تم تعيينه في الأول من مايو الحالي، لإخراج نهائي بطولة الكونفيدرالية ونهائي دوري الأبطال، لكنه أرسل إيميلا رسميا في الثاني عشر من مايو يعتذر عن التواجد في مباراة الزمالك، مع وعد بالحضور في مبارة نهائي دوري الأبطال.

وأكد المصدر، أن تعيين المخرج الإسباني تم في الأول من مايو وليس كما يتردد أن التعيين جاء بطلب من فريق الترجي أو ضغط من أحد الأطراف، عقب مباراة الزمالك ونهضة بركان بعد اعتراض الفريق المغربي على عدم احتساب ركلة جزاء له.

وأوضح المصدر: المخرج خوان، مخرج عالمي وسبق له إخراج مباريات كأس الأمم الأفريقية في مصر عام ٢٠٠٦.