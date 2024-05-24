كرم جبر: تصريحات وزير الدفاع رسالة تطمئن المصريين وتردع إسرائيل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أعرب الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن دعمه لتصريحات وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، والتي أكد فيها قدرة الجيش المصري على تأمين وتنفيذ أية مهام تطلبها منه الدولة.

قال جبر خلال حواره في برنامج "مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي على قناة "سي بي سي"، إن تلك التصريحات بمثابة رسائل طمئنة للشعب المصري حول قوة وقدرة القوات المسلحة المصرية على حماية حدود الوطن وردع أية تهديدات محتملة.

وعلاوة على ذلك، رأى جبر أن تصريحات وزير الدفاع حملت أيضًا رسائل شديدة اللهجة لإسرائيل، مؤكدة استعداد مصر لحماية اتفاقيات السلام بقوة لردع أية محاولات لخرقها.

وتحدث جبر عن الحرب الدائرة حالياً في غزة، منتقداً الشائعات الإسرائيلية التي تدعي احتجاز أهل غزة كرهائن وإغلاق مصر لمعبر رفح الحدودي.

وأوضح أن مصر تسعى بشكل دؤوب لإيجاد حل سلمي للصراع الدائر وتعمل على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الوسائل المتاحة والممكنة.

ولفت الانتباه إلى التطور الملحوظ في طبيعة الحروب في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى الاستخدام الواسع للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة في العمليات العسكرية.