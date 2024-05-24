نرفض محاولات تصفية القضية.. بكري: فلسطين لن تكون أرضا بلا شعب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر رفضت كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين معلقا: الشعب الفلسطيني صامد بكل قوة وإيمان.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن فلسطين لن تكون أرضا بلا شعب، ومصر تعتبر القضية الفلسطينية قضية وطن وشعب، مشددا على أنه لا تطبيع مع إسرائيل وما يهمنا هو الشعب والقضية الفلسطينية.

وتابع بكري قائلا: هناك حملات إسرائيلية مسمومة، والخناق يضيق دوليا على إسرائيل بعد إصدار مذكرات اعتقال لنتنياهو وقادة تل أبيب، وقرار محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية في رفح ألزم تل أبيب بضمان وصول أي لجان تقصي حقائق بشأن عمليات الإبادة.

واستكمل: مخطط التهجير بدأ يتضح ملامحه وهو دفع الفلسطينيين إلى الهجرة أو حكم غزة من قبل قوات مشتركة ووضعها أمام المقاومة وجها لوجه.