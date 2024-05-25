بيطري يكشف أفضل طريقة لحماية الدواجن من النفور في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور محمد منتسب غالب الطبيب البيطري، عن أفضل الطرق لتربية الدواجن في المنزل خلال فصل الصيف وحمايتها من النفور أو تعرض حياتها للخطر.

وقال "غالب"، لمصراوي، إنه يفضل تربية أنواع الدواجن البلدية داخل البيوت وذلك نظرًا لقوة مناعتها التي تمنحها تحمل درجات الحرارة المرتفعة في أغلب الأوقات في فصل الصيف خاصة فترات الموجة الحارة التي تتعرض فيها الطيور للنفور والهلاك.

وتابع: هناك شروط يجب توافرها لتربية الدواجن في المنزل وهي وجود مكان جيد التهوية بشرط ألا يكون مكشوف لأشعة الشمس ويستوعب كثافة عددية إضافة إلى شراء كتاكيت من مصدر موثوق يضمن عدم إصابتها بأي مرض (ويفضل في فترات الصيف حيث تتطلب الكتاكيت الرعاية تحت درجات حرارة 33 درجة).

النظافة العامة والإعتناء الجيد بالحظيرة وتنظيفها بصفة يومية ورش أرضيتها بقطرات المياه الخفيفة خلال فترات الصباح الباكر طوال فصل الصيف حتى تساعدها في التغلب على إرتفاع درجات الحرارة.

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