ضبط 21870 مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 21870 مخالفة مرورية متنوعة (1335 مخالفة السير بدون تراخيص، و21 دراجة نارية مخالفة، و6871 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و25 مخالفة موقف عشوائي، و874 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.