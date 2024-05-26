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قرار من القضاء في دعوى مرتضى منصور ضد مؤسسة "تكوين"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، دعوى مرتضى منصور التي يطالب فيها بإلغاء الترخيص الصادر بإنشاء مؤسسة تكوين لجلسة 9 يونيو المقبل.

وقال مرتضى منصور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حددت جلسة 26 مايو المقبل لنظر الدعوى.

اختصمت الدعوى كل من وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، بجانب كل من "إبراهيم عيسى، إسلام البحيري، يوسف زيدان، فراس السواح، ألفة يوسف، نائلة أبي نادر، فاطمة ناعوت" وهم أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين.

وجاء في الدعوى أنه بتاريخ 2024/5/4م قام المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير بالإعلان عن إنشاء مؤسسة متخصصة في محاربة دين الله عز وجل، بدلا من إنشاء كيان أو مؤسسة للدفاع عن أطفال ونساء غزة الذين يتم إبادتهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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