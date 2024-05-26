مدرس يروع الطلاب بمسدس في سوهاج.. والداخلية تكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل ما تم نشره عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" متضمناً تضرر عدد من أولياء أمور طلبة إحدى المدارس بمحافظة سوهاج من قيام مُعلم بحمل سلاح ناري خاص به داخل المدرسة مما يتسبب في ترويع الطلاب.

بالفحص أمكن تحديد المذكور وتبين أنه معلم ومسئول أمن بالمدرسة المشار إليها مرخص له مسدس محدث صوت بموجب تصريح مؤقت بغرض الحراسة وقيام المذكور بحمل السلاح المشار إليه داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي الأمر الذي أدى إلى حدوث حالة من الاستياء والرفض بين أولياء أمور الطلاب بالمدرسة.

تم استدعاء المذكور وسحب السلاح المرخص له وصدور قرار بإلغاء الترخيص له لمخالفته لشروط الترخيص.