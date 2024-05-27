شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أكثر من 60 صاروخا من جنوب لبنان على مواقع إسرائيلية فى الجليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام لبنانية، إنه تم إطلاق أكثر من 60 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع ومستوطنات إسرائيلية في إصبع الجليل شمال فلسطين المحتلة.

من جانبه أفاد حزب الله بأنه قصف ثكنات يفتاح وراميم وحبوشيت شمال إسرائيل بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية.

بدورها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة شخص في هجوم صاروخي من جنوب لبنان على منطقة كريات شمونة.