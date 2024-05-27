وزير الكهرباء يعد بإنهاء تخفيف الأحمال في هذا التوقيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

تقدم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بالاعتذار إلى المواطنين المصريين عن الإزعاج الناجم عن انقطاعات التيار الكهربائي وتخفيف الأحمال.

وأوضح أن هناك جهوداً حثيثة يقوم بها الخبراء والمتخصصون تحت إشراف رئيس الوزراء للسيطرة على الأزمة وإيجاد حلول جذرية لها.

وأكد شاكر خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء" عبر قناة الحدث اليوم، أن هناك تحدياً كبيراً يتمثل في العقبات التمويلية المرتبطة بتكاليف إنتاج الكهرباء والتفاوت بينها وبين سعر البيع. وأشار إلى أن هذه التحديات قد تفاقمت بسبب عوامل متعددة منها الأزمات الدولية، والتغيرات المتكررة في أسعار الصرف.

وزير الكهرباء ذكر أيضاً أن الحكومة قد قررت تأجيل زيادة أسعار الكهرباء مراعاةً للوضع الاقتصادي للمواطنين ذوي الدخل المحدود، مؤكدًا على حرص القيادة السياسية على توضيح كل الحقائق المتعلقة بأزمة تخفيف الأحمال بكل شفافية، مشددًا على أن المدة القصوى لاستمرار تخفيف الأحمال ستكون بنهاية العام الجاري.

وختم حديثه مؤكداً أن هناك جهوداً كبيرة تُبذل في هذا الإطار، حيث يتم توفير الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء بسعر مدعوم يصل إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، بمساندة ودعم من وزارة البترول التي تتحمل الفارق في التكلفة.