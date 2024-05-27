أستاذ سموم يُحذر من خطورة مخدر الشابو: تأثيراته قاتلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

حذر الدكتور نبيل عبدالمقصود، أستاذ السموم وعلاج الأدمان بالقصر العيني، من مخاطر مخدر الشابو الذي يُعد من المواد المخدرة باهظة الثمن، ويماثل في قيمته الكوكايين.

وأوضح عبد المقصود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أن عملية تصنيع هذا المخدر تتم بطرق غير قانونية وغالبًا ما يتم إضافة مواد تزيد من خطورته على صحة المستخدمين.

وأضاف أن الشابو المصنع يُمكن أن يكون خطورته ثلاثة أضعاف المخدر الأصلي، مشيرًا إلى أن انتشار استخدامه بين الشباب يعود جزئيًا لإمكانية تقسيم تكلفته بين عدة أفراد، ما يجعل السعر بالنسبة للفرد الواحد أقل.

وتابع أن طريقة استخدام الشابو تتم عن طريق الشم، وبسبب قوته العالية، لا يقوى شخص واحد على استهلاكه بمفرده، حيث يتم تقسيم جرام واحد من المخدر على عشرة أشخاص على الأقل.

وأشار إلى أن خطورة هذا المخدر تكمن في فقدان الفرد للسيطرة على نفسه وامتلاكه طاقة غير عادية لا يقدر على التحكم فيها، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج وخيمة مثل الوفاة أو التسبب في أذى للآخرين.