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"بخاخة ومادة مجهولة".. التحقيق مع "سائق ديدي" لاتهامه بمحاولة خطف فتاة بالشروق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

تباشر نيابة الشروق وبدر، تحقيقاتها مع "أحمد. ا" سائق بشركة نقل ذكي، على خلفيه اتهامه بمحاولة خطف فتاة في منطقة الشروق بالقاهرة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على سائق يعمل بإحدى شركات النقل الذكي لاتهامه بخطف فتاة في مدينة الشروق.

وتلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من فتاة تتهم فيه سائق باستخدم بخاخة ورش مادة مجهولة لها عقب استقلالها السيارة، وأن الفتاة اعتقدت أنها مخدرًا لاختطافها، وفور استفسارها عن الأمر نشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بإلغاء الرحلة وترك السيارة.

ووثقت الفتاة الواقعة بواسطة كاميرا هاتفها، حيث التقطت الفتاة صورًا للسيارة وأرقام اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة، وتوجهت إلى قسم شرطة الشروق وحررت محضرًا بذلك، فيما جرى ضبط السائق من قبل رجال المباحث، وتم إحالته إلى النيابة التي تباشر التحقيق في المحضر رقم ٤٣١٩ لسنة ٢٠٢٤إداري نيابة الشروق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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