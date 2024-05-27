فيديو "الهوت شورت".. تطور جديد في بلاغ ضد فدوى مواهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قالت المحامية نهاد أبو القمصان إن النائب العام أحال بلاغها ضد اليوتيوبر فدوى مواهب إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية للفحص.

كانت "أبو القمصان" قد بلاغًا للنيابة العامة قالت فيه إن اليوتيوبر الشهيرة انتشر لها فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي داخل قاعة تعليمية "أقرت فيه بتحريم ارتداء الفتيات الصغار البيجاما (الهوت شورت) أمام الأب والأم في البيت لأنها عورة".

وأضافت أن ما سبق جريمة "مخالفة قيم الأسرة" وجريمة اتهام للآباء والأمهات بالانحراف الجنسي وتحريك غرائزهم تجاه بناتهم.

وأشارات إلى قيام "مواهب" بنشر فيديوهات بها دروس دينية للأطفال تعد جريمة "ازدراء أديان" بأن قالت بأن الدين الوحيد هو الإسلام مما يبث لدى الأطفال أفكارا خاطئة حول الأديان الأخرى واحترامها.

والتمست في بلاغها التحقيق في الوقائع الواردة بمخالفة قيم الأسرة وازدراء الأديان ومخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وقانون الطفل.