برلمانى يدعو لتغيير ثقافة التعامل مع أملاك وأصول الوقف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

دعا النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة العمل على تغيير ثقافة التعامل مع أملاك وأصول الأوقاف، بما يضمن الحفاظ عليها وتطويرها وتنميتها، مشيرًا إلى أن ما يتم إعلانه عن حجم أصول وممتلكات وأموال الأوقاف، هو حجم ضخم علينا استغلاله جيدا.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلبات مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته وإحلال وتجديد المساجد

كما طالب البرلماني، بدراسة مدى الحاجة إلى تعديلات تشريعية لحل أى مشكلات تواجه الحفاظ على تلك الأصول وتنميتها، سواء من خلال الاستثمار أو غيرها، لاسيما وأن الدولة تحتاج حاليا إلى التوسع فى الاستثمارات بمختلف القطاعات مثل التوسه فى مشروعات التوسع الراعى فى الصحراء لتعظيم العائد من تلك الأصول.

وتطرق إلى مشكلة يعانى منها مئات الآلاف من الأهالى بالمحافظات، الذين يقيمون في منازل مقامة على أراضى كانت تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي، منذ 70 عامًا، قبل أن يتم نقل تبعيتها لهيئة الأوقاف.

وقال توفيق، أن هؤلاء المواطنين يعانون من النزاع القانونى مع هيئة الأوقاف، لفترة طويلة، داعيا وزير الأوقاف، لسرعة حل مشكلة هؤلاء الأهالى، وتقنين أوضاعهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعى لهم.