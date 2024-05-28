29 يونيو.. الحكم ضد 3 متهمين بتزوير محررات رسمية على نفقة الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية بمنطقة مصر القديمة، إلى جلسة 29 يونيو المقبل للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبوعيدة وخالد عبدالغفار النجار، وأمانة سر محمد طه والسيد حسن.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 11709 لسنة 2023 جنايات مصر القديمة، أن المتهمين ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريق الاتفاق مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات رسمية وهي إحدي عشر إذن صرف لعقار " إيبرنس 125"، المخصص لعلاج مرضى الأورام، ونسبوها زوراً لمستشفى دار السلام، ومهرها بأختام مقلدة لقسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى وزيلوها بتوقيعات منسوبة للموظفة المختصة بتحريرها على خلاف الحقيقة، وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفقوا مع مجهول على تزوير غرار محررات رسمية.