"صحة الشيوخ" تناقش تحويل مركز الأمومة والطفولة ببني سلامة لمستشفى مجهز بغرف عمليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور علي مهران، رئيس اللجنة، وبحضور النائب الدكتور عمرو حجاب، وكيل اللجنـــة، والدكتور أسامة فهيـم، أمين سر اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد محمد شراني، بشأن "تحويل المركز المتميز للأمومة والطفولة ببني سلامة- مركز منشأة القناطر- الجيزة إلى مستشفى (ب)"، بحضور ممثلي الحكومة.

وقال النائب أحمد الشراني، مقدم الاقتراح برغبة، إن وجود مستشفى مجهز بغرفة عمليات وبنك دم وحضانات وجميع ما يلزم للتشغيل في هذه المنطقة سوف يخدم حوادث الدائري الإقليمي وطريق مصر إسكندرية- الصحراوي لقربها منهما، خصوصًا أن أقرب مستشفى مركزي يبعد عن بني سلامة مسافة 42 كم تقريبًا وهو مستشفى مبارك المركزي.

وطالب النائب أحمد الشراني بضرورة تحويل المركز المتميز للأمومة والطفولة بني سلامة- مركز منشأة القناطر- الجيزة إلى مستشفى مرکزي (ب)؛ حيث إنه يُسهم في تقديم الخدمة لنحو 500 ألف نسمة، وأيضاً خدمة قرى شمال الجيزة (وردان/ بني سلامة/ الحاجر/ القطا/ كفر أبو الحديد/ أتريس/ أبو غالب).

وقال الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة مديرية الصحة بالجيزة، إن المساحة الكلية لمبنى مركز بني سلامة المتميز تبلغ 4200 متر مربع، ومباني الوحدة الصحية ببني سلامة تبلغ 6 624 مترًا مربعًا، وما بين المركز المتميز تبلغ 1200 متر مربع، ومخازن المركز 80 مترًا مربعًا، وإجمالي مساحة الحديقة 2300 متر مربع، وتم إقامة معهدَي تمريض للتمريض بنين وبنات و10 فصول للمعهدين مجهزين.

وأوضح عبد الغني أنه تم تشغيل المركز المتميز ببني السلام على مدار 24 ساعة لتقديم الخدمات الطبية، بتخصصات مختلفة؛ مثل (الباطنة- النساء والتوليد- جراحات اليوم الواحد)، بالإضافة إلى خدمات الطوارئ والأشعة، وتم تشغيل قسم العمليات الجراحية تخصص النساء والتوليد، على مدار 24 ساعة، تم استقطاع دور من المركز المتميز لتحويله إلى مدرسة تمريض للبنات والبنين، وأصبحت السعة الاستيعابية للمركز 10 أسرة، موزعة على 4 غرف، وسيتم العمل على تقديم خدمات الأمصال للإصابات الحرجة في أسرع وقت.

وأكد الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أنه لا يمكن تحويل هذا المركز الطبي إلى مستشفى مركزي، ولا يصلح إلا لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وخدمات الطوارئ وخدمات مساعدة فقط.

وأوضح نادي أن مركز منشأة القناطر سيدخل ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، وعلية فإن تطوير أي منشأة صحية في هذه المنطقة سيتم طبقاً لاشتراطات ومعايير منظومة التأمين الصحي الشامل.

ووجهه أعضاء الشكر للدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة مديرية الصحة بالجيزة، على الجهد المبذول منذ توليه المنصب واهتمامه الملحوظ للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة بمحافظة الجيزة.

وأوصت اللجنة بالآتي: العمل على تشغيل العيادات الخارجية بالتخصصات اللازمة في المركز المتميز للأمومة والطفولة ببني سلامة بالجيزة، مع استمرارية تشغيل غرفة العمليات الخفيفة الطوارئ والاستقبال مع توفير خدمات الأمصال للإصابات الحرجة في أسرع وقت.