لن نسمح بهذا الأمر.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات التعاون المستقبلي في إطار "المنتدى العربي -الصيني".

وقال السيسي خلال كلمته في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، الخميس:"اسمحوا لى هنا بمعاودة التنويه لأهمية وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات التعاون المستقبلي في إطار "المنتدى العربي -الصيني"، نظرا لما تحمله هذه المسألة من مخاطر ترقى إلـى حد التهديد الوجودي.

وتابع الرئيس السيسي:"أود الإشارة في هذا السياق إلى أننا طالبنا الحكومة الإثيوبية على مدار أكثر من عشر سنوات بالانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم يؤمن لأجيال الحاضر والمستقبل بالدول الثلاث حقها في الحياة والتنمية آخذا بعين الاعتبار أننا لن نسمح بكل ما من شأنه العبث بأمن واستقرار دولنا وشعوبنا".