4.5 دقيقة.. تقليل زمن التقاطر بالخط الثالث لمترو الأنفاق اعتبارًا من السبت المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قررت شركة "أر. إيه. تي. بي ديف للنقل كايرو"، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، تقليل زمن التقاطر داخل محطات الخط الثالث.

وقالت الشركة، في بيان قبل قليل، إن زمن التقاطر سيكون كل 4.5 دقيقة بدلًا من 5.5 دقيقة من محطة عدلي منصور إلى محطة الكيت كات خلال ساعات الذورة، و9 دقائق بدلًا من 11 دقيقة من محطة الكيت كات إلى محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج خلال ساعات الذروة.

وتم تحديد ساعات الذروة من محطة عدلي منصور إلى محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج من 6 صباحًا إلى 10 صباحًا، ومن 1 ظهرًا إلى 6 مساءً.

كما تم تحديد ساعات الذروة من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج إلى محطة عدلي منصور من 7 صباحًا إلى 11 صباحًا، ومن الساعة 2 ظهرًا إلى 7 مساءً.

ويبدأ تنفيذ القرار من يوم السبت 1 يونيو وحتى بداية إجازة عيد الأضحى المبارك، في ضوء تقديم أفضل الخدمات الممكنة للركاب.