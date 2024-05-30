"الكهرباء" تنتهي من تدريب 9200 متدرب إفريقي لبناء القدرات البشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

شهد المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من قيادات القطاع، احتفالية تخريج 40 متدربًا من 5 دول إفريقية، تشمل: (جيبوتي - كينيا - الصومال - جنوب السودان - تنزانيا)، في 4 دورات بمجالات تشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء المائية، وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء بالديزل، وتشغيل وصيانة شبكات التوزيع، وتكنولوجيات الطاقات المتجددة واستخداماتها.

يأتي ذلك ضمن المنح التدريبية المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للكوادر الإفريقية من خلال مشروع التعاون مع الدول الإفريقية.

وألقى المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، كلمة رحب فيها بالأشقاء الأفارقة، وأكد أن مصر تعتز بجذورها الإفريقية وتدرك جيدًا التحديات المشتركة التي تواجه القارة، معربًا عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة من أجل تحقيق الخطط الطموحة والحق الشرعي لكل دول القارة للتمتع بالسلام والاستقرار والرخاء والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء المصري يمتلك خبرات كبيرة في جميع مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة تمكنه من تقديم المشورة والدعم الفني ونقل الخبرات للأشقاء في الدول الإفريقية، معربًا عن امتنانه بالتعاون المتميز والمثمر بين مصر وعدد من الدول الإفريقية في بناء القدرات البشرية حيث نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لأكثر من 9200 متدرب من إفريقيا والدول العربية ويستمر القطاع في نقل الخبرات التي يمتلكها للأشقاء الأفارقة والعرب وتقديم الدعم الفني ومساعدة هذه الدول في إعداد خططها الوطنية وخاصة في مجال الطاقة المتجددة.

وأكد استمرار قطاع الكهرباء فى تقديم البرامج التدريبية، والدعم الفني وإيفاد الخبراء للدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق المنفعة لكل الأطراف، من خلال التعاون في مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية.