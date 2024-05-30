وزير المالية: كل دول العالم تحولت من الدعم العيني إلى النقدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن رغيف العيش مدعوم منذ عشرات السنوات، مشيرا إلى أن التكلفة تغيرت بشكل كبير، حيث أن رغيف الخبز يكلف الدولة 125 قرش.

وقال محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن الزيادة التي حدثت في رغيف الخبز طفيفة، مؤكدا أن تلك الزيادة تراعي الظروف المجتمعية.

وتابع وزير المالية، أن الخلل في سعر الصرف كان بسبب تغير سعر الصرف، مؤكدا أن الرقابة على الأسعار وتوفير السلع السبيل الوحيد للسيطرة على التضخم.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن كل دول العالم تحولت من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مشيرا إلى أنه يرى أن الدعم النقدي سيفيد الناس أكثر من الدعم العيني.

وقال محمد معيط، أنه يجب توجيه الدعم للفئات المستحقة، مؤكدا أنه لا بد أن يكون هناك منظومة لوصول الدعم لمستحقيه.

وتابع وزير المالية، أن نسبة الفاقد في الدعم العيني كبير جدا، مؤكدا أنه سيكون هناك 40 مليار جنيه تكلفة مشروع تكافل وكرامة في موازنة 2024-2025.