نائب محافظ القاهرة تدعو لانطلاق مهرجان متميز تشجيعًا للسياحة و تدعيمًا للحرف التراثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى صلاح:

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لقاءًا مع نخبة متميزة من فناني قرية الفواخير وقرية الفسطاط والمعروفة حاليًا باسم المثلثة للبدء في الاستعدادات لمهرجان الفخار لخروجه بشكل متميز مبهر يتناسب مع اعمال التطوير القائمة حاليا بمنطقة مصر القديمة والفسطاط.

وخلال اللقاء رحبت نائب محافظ القاهرة بفناني الفخار وأكدت على أن المنطقة بصدد تنظيم مهرجان كبير متميز يضم القطع الفنية والمعروضات المختلفة التي يتم إنتاجها بأيادي جواهرجية الطين، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء محافظ القاهرة لتمتزج الأعمال الفنية وتنصهر بين القريتين لما فيه صالح محبي المهنة و عاشقي القطع الفنية المتميزة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة أن هذه الكرنفالات والمعارض تُعد فرصة جيدة لتسويق المنتجات التراثية واليدوية والتي تعمل على تشجيع أصحاب هذه الحرف وفنانيها على إبداع المزيد من القطع الفنية المميزة إلى جانب التطوير الدائم والمستمر لصناعتهم بالإضافة إلى تشجيع السياحة الداخلية والخارجية وجذب السائح الأجنبي عبر التعريف بهذه الحرف ومراحل إنتاجها واقتناء معروضاتها التي تنسجها الأنامل الذهبية في دقة متناهية وجمال لافت للأنظار.

وأكدت على ضرورة تكاتف جميع الجهات والأجهزة المعنية والتنفيذية والتعاون المستمر والتنسيق الدائم للاعداد للمهرجان الفني لخروجه بالشكل الحضاري المتميز لتحقيق الهدف المنشود منه عبر تقديم المنتجات بشكل مبهر جذاب باعتبارها أحد الأدوات المهمة للحفاظ على شخصية مصر التاريخية والرائدة في هذا المجال.

ونوهت أن لقاء اليوم هو مرحلة لانطلاق الأعمال والتي سيعقبها سلسلة اجتماعات تنسيقية سيتم تنظيمها خلال الفترة القادمة للوقوف على تفاصيل كافة التجهيزات ومتابعة مراحلها أولًا بأول بدء من اختيار موعد المهرجان والاسم المقترح له والمعروضات والمنتجات به وطريقة العرض والجهات المشاركة به والرعاة الرسميين والفاعليات الفنية به والخطة الإعلامية وأعمال رفع الكفاءة المختلفة من دهانات وإضاءة وإزالة تعديات.

حضر اللقاء العميد ماجد فوزي المشرف العام على قرية الفواخير واللواء مهندس ايمن السعيد رئيس حي مصر القديمة والمهندسة دعاء الشافعي بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية ومديري العلاقات العامة والمراسم والمجالس والمؤتمرات بالمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذين.