لاستبعاد "القراءات الشاذة".. إدارات "الكهرباء" تبدأ مراجعة فواتير استهلاك يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تواصل إدارات شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، عمليات المراجعة لإيصالات فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر يونيو 2024 لمستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة، لاستبعاد القراءات الشاذة وغير المنطقية لإصدار فاتورة صحيحة تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمشتركين بناء على تعليمات الشركة.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنّ إصدار فاتورة صحيحة يبدأ بمراجعة كشوف استهلاك المشتركين التي سلمها الكشافون لاستبعاد القراءات غير المنطقية وبدء طباعة الفواتير.

وكشفت الشركة، أنّه في حال اكتشاف فارق كبير بين قراءة العداد والقراءة الحالية للفاتورة يتم تقديم شكوى في فرع شركة التوزيع التابع لها المشترك لتسجيل شكوى بعدم مطابقة الاستهلاك بالقراءة الموجودة في العداد، ويتمّ ذلك من خلال تصوير قراءة العداد لتصحيح الخطأ وسداد القيمة الفعلية للاستهلاك.

وأوضحت الشركة خطوات الاستعلام عن فاتورة شهر يونيو 2024 فيما يلي:-

- يبدأ المشترك بالضغط على "قسم الخدمات".

- الضغط على خانة "اختيار الاستعلام عن الفواتير المباشرة".

- يكتب المشترك البيانات الخاصة به ليجري التأكد منها، وهي: الاسم بالكامل والمحافظة التابع لها المشترك، والرقم القومي ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

- تكون آخر الخطوات ضغط المشترك على "استعلام".