نشاط رياح وموجة حارة جديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة من اليوم الجمعة، حتى الأربعاء 5 يونيو 2024.

وتوقعت الهيئة أن تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء إذ تصل درجات الحرارة في بعض المناطق لـ 44 درجة.

وأوضحت الهيئة، أن من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الجمعة طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع حدوث اضطراب بحركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 40:30 كم|س وارتفاع الأمواج 1.5 :2.5 متر.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من السبت 1 يونيو إلى الأربعاء 5 يونيو نشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

اقرأ أيضا:

مصدر يكشف موعد مناقشة قانون الإيجار القديم بالبرلمان

تصل للحبس 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه.. عقوبة ذبح الأضاحي خارج المجازر

انفراجة لحالات الطلاق.. أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين