هل يستمر رغيف الخبز المدعم بنفس الحصة اليومية والوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024، الخاص بتحديث منظومة الخبز المدعم، والذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه في الأول من يونيو 2024.

وفقاً للتوجيه الجديد، سيستمر توفير رغيف الخبز البلدي المدعم بنفس الحصص السابقة المخصصة لكل فرد وبنفس الأوزان والمواصفات، مع تعديل في سعر الرغيف وكذلك سعر عبوة الدقيق للأفراد المدرجين تموينيًا.

شدد الوزير على أنه سيتم تعديل سعر الرغيف في المخابز البلدية، حيث سيصبح سعر الرغيف 20 قرشًا، وسعر بيع عبوة الدقيق سيكون 30 جنيهًا للعبوة زنة 10 كيلوجرامات، موضحًا أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستتولى تسوية تكلفة إنتاج الخبز مع المخابز بموجب الأسعار الجديدة.

أضاف المصيلحي أن التوجيه الوزاري ينص على أنه سيتم سداد الفروق في تكلفة تصنيع الخبز للمخابز المستحقة، وستقوم شركة البطاقات الذكية سمارت بتحديد إجمالي المبالغ المطلوب سدادها يوميًا، كما أن المخابز مطالبة بإيداع المبالغ في حساباتها البنكية بصورة يومية، وستتم التسوية مع المخابز أسبوعيًا.

فيما يخص صرف الدقيق، سيستمر توزيعه وفقًا للحصص المقررة، حيث يحصل كل فرد مدرج تموينيًا على 10 كيلوجرامات بسعر 30 جنيهًا، ويقوم تجار المستودعات بالصرف من المطاحن التموينية وتسليمه للمواطنين بموجب البطاقات التموينية الذكية وفقًا للأسعار المحددة.

وأكد الوزير أن الدقيق سيتم تسويته طبقًا للإجراءات المنظمة بالقرار الوزاري رقم 224 لسنة 2017، وأنه سيستمر صرف حافز توفير الخبز والدقيق للمخابز وفقًا للكميات التي تم توفيرها للمواطنين.