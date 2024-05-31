القبض بالدرهم.. دول عربية تطلب عمالة مصرية - الشروط والأوراق المطلوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، الأربعاء، عن توافر فرص عمل للمصريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، برواتب عمل تبدأ من 19 ألف جنيه وتصل إلى 51 ألف جنيه، وفقًا للخبرة، ومزايا مُتعددة منها.

ووفق بيان "العمل"، فإن فرص عمل الإمارات للمصريين، بدون أي رسوم أو وسطاء، برواتب تبدأ من 1500 إلى 1700 درهم إماراتى بمهنة حداد مسلح، أي ما يوازي من 19 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه، و 3500 إلى 4000 درهم بمهنة مشرف العمال، أي ما يوازي من 45 ألف جنيه إلى 51 ألف جنيه، حسب الخبرة.

وجاءت فرص العمل المتاحة في الإمارات، على المهن الآتية:

- 3 مشرف عمال.

-70 حداد مسلح.

وجاءت فرص عمل الإمارات بعدد من المميزات، منها، مواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبى، ومدة العقد سنتان.

ويستمر التقديم على فرص عمل المصريين في الإمارات لمدة 7 أيام، وذلك بدءًا من الأربعاء الماضي الموافق 29 يونيو 2024، وحتى الخميس 6 يونيو 2024،

وجاءت طرق التقديم على فرص عمل الإمارات، من خلال موقع الوزارة الرسمي، والدخول على الرابط التالى : اضغط هنا.

وحددت وزارة العمل، الأوراق المطلوبة لفرص عمل الإمارات، وهي صورة من جواز سفر ساري، وصور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة.

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