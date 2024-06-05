شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: مصر كانت فى طريقها للمجهول بعد فوز مرسى بالرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مصر كانت في طريقها إلى المجهول بعد فور محمد مرسي بالرئاسة، وكان هناك حالة من الخوف والفزع بعد إعلان فوزه.

وأضاف خلال شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الأحداث كانت تنذر أن هناك شيئًا يختطف مصر.

وأشار إلى أنه وقت إعلان فوز مرسي كان في مهمة في سيدني، وعندما سمعوا الخبر كان هناك بكاء وصريخ وكان الأقباط الموجودين في سيدني، يفكرون في أن يحضروا أقاربهم من مصر، خوفًا مما قد يحدث لهم.