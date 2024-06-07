نعتذر للركاب.. إجراء عاجل من "السكة الحديد" بشأن سرعة القطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليماتها لقائدي القطارات، بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط؛ نظرًا لإرتفاع درجة الحرارة والتى تؤثر على القضبان والمعدات.

وأضافت "سكك حديد مصر"، بحسب بيانها، الجمعة، أن هذا الإجراء ضرورى لتفادى أية طارئ؛ حفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات، على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال إنخفاض درجة الحرارة.

وأشارت "الهيئة"، إلى أنه يتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط خاصة الوجه القبلى، من خلال فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل، متقدمة بالإعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة وأن ذلك خارج إرادتها.

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