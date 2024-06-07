نصائح للمواطنين للتغلب على الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

وجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح لحماية المواطنين من المضاعفات الصحية الناتجة عن الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة في كافة أنحاء البلاد خلال الوقت الراهن.

وجاءت نصائح وزارة الصحة والسكان، للمواطنين، بشأن ارتفاع درجات الحرارة، بحسب بيانها، كما يلي:

- ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة.

- ارتداء قطع كثيرة من الملابس أو الملابس الضيقة يمنع الجسم من تبريد نفسه بصورة سليمة.

- الإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية.

- عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة الخفيفة فاتحة اللون.

- عدم خروج كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال من المنزل خلال ساعات ذروة الموجة الحارة.

- تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر قدر الإمكان.

- استخدام قبعة لحماية الرأس من الحرارة،

- شرب الماء بكثرة قبل الشعور بالعطش.

- التوجه على الفور لأقرب مستشفى حال الشعور بأعراض الإجهاد الحراري.

- أعراض الإجهاد الحراري تتضمن (الصداع، والدوخة والتشنجات في القدمين واليدين، والتعرق المفرط مع شحوب ورطوبة الجلد، والغثيان أو فقدان الشهية، وسرعة النبض، وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة، والعطش الشديد وفقدان الوعي).

اقرأ أيضًا:

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد ومدينة تسجل 49.6 درجة - تغطية خاصة

موجات غير طبيعية.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى 2024