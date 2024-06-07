حسام موافي: الحشيش أسهل أنواع الإدمان علاجًا.. احذروا من أصدقاء السوء



محمد اسماعيل - القاهرة - كنب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الإدمان مادة تحدث حالات انسحابية قد تؤدي للوفاة، معلقا: في ناس بتشرب الحشيش وتعتقد أنه ليس إدمانا أو حراما، السجائر إدمان فما بالكم بالحشيش.

خلال برنامج "رب زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، قال موافي إنه يسأل جميع المرضى الذين يترددون على عيادته، حال تعاطيهم أي مادة مخدرة قبل كتابة العلاج اللازم لهم، مردفًا: "عملت إحصائية أخر سنتين، وشوفت الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات كانت بسبب أصدقائهم، خد الصدمة كل اللي بيشربوا مخدرات بتكون بسبب أصحاب السوء".

وتابع الدكتور حسام موافي:"إدمان الحشيش أسهل أنواع الإدمان علاجا، والأسرة عليها دور كبير في متابعة المدمن للمواد المخدرة'.

واختتم موافي: "بداية شرب الحشيش من أجل نسيان هموم الحياة، أو من أجل اعتقاد المتعة واللحظات الجميلة والتجربة المختلفة، لكن الإدمان أمر خطير للغاية، وله العديد من الآثار السلبية التي تؤثر على حياة الأشخاص الذين يتعاطون أي مادة تسبب الإدمان".



أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الإدمان مادة تحدث حالات انسحابية قد تؤدي للوفاة، معلقا: في ناس بتشرب الحشيش وتعتقد أنه ليس إدمانا أو حراما، السجائر إدمان فما بالكم بالحشيش.