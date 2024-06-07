بكري منتقدًا ارتفاع أسعار الوحدات السكنية: براحة علينا شوية.. فيه شقق وصلت لـ50 مليون



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الشعب المصري متفائل بتحسين الأوضاع المعيشية، وأن صانع القرار على دراية كاملة بالتحديات. وأعرب بكري عن ثقته في أن الوضع الحالي لن يستمر طويلاً، خاصة مع اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وفي برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، كشف بكري عن أن التشكيل الحكومي الجديد سيشهد تغييرات، حيث سيغادر بعض الوزراء وسيستمر آخرون في مناصبهم. وحث بكري الوزراء على النزول إلى الشارع والتواصل مع المواطنين، على غرار ما يفعله رئيس الجمهورية.

وأشار بكري إلى عدد من التحديات التي تواجه المجتمع، مثل انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع سعر الدولار، مؤكداً على ضرورة حل هذه المشاكل وإعادة الأمل للمواطنين.

وانتقد بكري بشدة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، خاصة في المناطق الفاخرة مثل الساحل الشمالي والمقطم، داعياً المطورين العقاريين إلى مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وتابع: "الشقة بـ25 مليون وشقة في الساحل الشمالي 65 مليون جنيه، سعر متر الشقة في المقطم وصل لـ200 ألف جنيها ليه هي ذهب، دا في واحد جايب شقة بـ250 مليون، روح ادفع منهم 50 مليون لبيت الزكاة، مش عاوزين نعمل احتقان مجتمعي، براحة علينا شوية مش كدا".

وأعرب بكري عن أمله في أن تتمكن الحكومة الجديدة من حل مشاكل المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية، مؤكداً على أهمية بث الأمل والتفاؤل في نفوس المواطنين.